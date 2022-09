Señal de ESPN se cae y los revientan en redes sociales

A-AA+

Parecía la de este lunes una noche tranquila para todos los amantes de los deportes que estaban disfrutando del Monday Night Football de la NFL entre los Dallas Cowboys y los New York Giants o el juego de Grandes Ligas de New York Yankees y los Toronto Blue Jays, en el que podría haber historia con Aaron Judge si conecta su home run 61, incluso algunos podrían haber estado viendo la repetición del partido de la MLS entre el San José Earthquakes vs LA Galaxy, en el que el Chicharito marcó un doblete.

Pero, ¿Qué tienen en común estos eventos deportivos? Resulta que se estaban sintonizando en los tres canales de la cadena ESPN; sin embargo, la señal se cayó y las transmisiones se vieron interrumpidas por alrededor de 10 minutos.

Las pantallas de ESPN, ESPN 2 y ESPN 3 se fueron a negros. Esto causó la molestia de muchos usuarios que manifestaron su enojo a través de las redes sociales, pues dejaron de ver partidos de interés de este inicio de semana.