Será un desafío los nuevos autos: Checo

México.- De cara a la nueva temporada, que inicia con el Gran Premio de Australia, la Fórmula 1 tuvo su primer día de pruebas con los autos de nueva generación, en Barcelona.

El máximo circuito del automovilismo implementó para este año un nuevo reglamento técnico que ha rediseñado por completo la parrilla de salida.

Cadillac, equipo de expansión y nueva escudería del mexicano Sergio "Checo" Pérez, ya estuvo presente en el Circuit de Catalunya para las primeras vueltas.

¿QUÉ DIJO "CHECO" PÉREZ SOBRE LOS NUEVOS

AUTOS DE LA FÓRMULA 1?

"Creo que estos coches son radicalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados, y todavía estamos en las primeras etapas. En mi opinión, este ha sido el mayor cambio en la normativa que he vivido en mi carrera", confesó el tapatío para "F1TV". "Así que será un desafío adaptarse. Todos los pilotos nos enfrentaremos a estos desafíos", sentenció. "Checo" regresa a la Fórmula 1 luego de un año fuera de competencias automovilísticas en 2025, debido a que perdió su lugar con Red Bull al finalizar la temporada 2024. El mexicano fue anunciado como nuevo piloto del equipo Cadillac junto al también veterano, Valtteri Bottas.