Serena Williams claudica en tercera ronda de Roland Garros

PARÍS (EFE).- La estadounidense Serena Williams no superó la tercera ronda de Roland Garros, derrotada por su compatriota Sofia Kenin, 6-2 y 7-5 en una hora y 32 minutos.



El día que trataba de sumar su triunfo número 60 en tercera ronda de un Grand Slam, Williams sumó su novena derrota en esa fase y no podrá ganar en París su 24 Grand Slam e igualar a la australiana Margaret Court.



A sus 37 años, la jugadora más laureada aún en activo ve como se le escapa el 24 grande desde que en marzo de 2018 regresó a las pistas tras un paréntesis por maternidad.



El año pasado se quedó a las puertas en Australia y en Estados Unidos. Tampoco será en París, donde ha ganado tres veces.



Tras su baja de maternidad, Serena no ha logrado ningún trofeo y la primera parte de la presente temporada ha estado jalonada de problemas en una rodilla. Tras sus cuartos de final en Australia, solo ha sumado tres victorias, tras las cuales no ha podido seguir en la pista.