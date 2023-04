Diego Cocca sufriría la baja de Henry Martín y Roberto Alvarado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana esta semana enfrenta un juego amistoso ante Estados Unidos, mismo donde el técnico Diego Cocca sólo pudo convocar a jugadores de la Liga MX por no ser fecha FIFA, aunque en las últimas horas se reporta que dos futbolistas no acudirían al compromiso.

Henry Martín no podría jugar con la Selección Mexicana, debido a la molestia en la pierna derecha que arrastra desde hace unas jornadas y que en el juego ante Cruz Azul se incrementó.

Martín fue titular en el partido contra la Máquina, anotó un gol y dio asistencia, pero justo en una anotación de las Águilas obligó al yucateco a salir de cambio al minuto 70.

Martín salió del estadio Azteca rumbo al Centro de Alto Rendimiento para concentrarse con la Selección Mexicana.

Los reportes indican que Henry se realizó una revisión en el CAR y le recomendaron al futbolista no viajar con el resto del Tricolor.

Martín detalló que la zona donde siente el dolor es el cuádricep de la pierna derecha.

Hasta el momento la Federación Mexicana de Futbol no ha hecho oficial la baja de Henry Martín.

De esta manera Diego Cocca tendrá que recurrir a Roberto de la Rosa o Alexis Vega para que sea el delantero titular contra Estados Unidos el próximo 19 de abril en estadio de la Universidad de Phoenix.

Roberto Alvarado sería otra baja de la Selección Mexicana

Cocca enfrenta un problema debido a que Henry Martín no sería el único futbolista que no podrá acudir al juego contra Estados Unidos.

Distintos reportes señalan que Roberto Alvarado, jugador de Chivas, también causaría baja.

"El Piojo" salió de cambio en el partido ante León debido a una molestia muscular, aunque de igual forma la Federación Mexicana de Futbol no lo ha hecho oficial.



