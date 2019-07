Serena Williams posa semidesnuda para revista

Serena Williams en un artículo publicado en la Revista "Bazar" explicó su reacción en la final del US Open del 2018 donde la estadounidense perdió la final frente a Naomi Osaka de Japon de por 6-2 y 6-4.

En el juego, el juez Carlos Ramos sancionó a Williams por aplastar su raqueta y recibir indicaciones de su entrenador. Hechos que desataron una furiosa reacción de la tenista que, incluso, llegó a llamar "mentiroso y ladrón" al juez.

"Por un momento tuve sentimientos encontrados. Por un lado, me sentía feliz por Osaka, sé lo que significa ganar por primera vez un Grand Slam.

"Aunque por otro, sentí un gran coraje por las decisiones que ese día el juez determinó, tanto así que me llevaron a perder un punto y finalmente un juego", dijo en un artículo donde aparece en diversas fotos semidesnuda.