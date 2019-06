Serena y Osaka, eliminadas del Abierto de Francia

PARÍS.- En busca de su 24to título de Grand Slam, Serena Williams sufrió su derrota más prematura en una de las máximas citas al sucumbir el sábado 6-2, 7-5 ante su compatriota estadounidense Sofia Kenin en la tercera ronda del Abierto de Francia.

Kenin, de 20 años, apeló a devoluciones al fondo para llevarse el sorpresivo resultado. Williams finalizó con 23 errores no forzados, el doble de Kenin.

"En ese primer set, en particular, fue certera con pelotas a sólo pulgadas de la raya, y hace tiempo que no jugaba contra alguien simular", dijo Williams. "Me toco una rival que hizo un partido increíble".

No fue la única supresa de la jornada, la número uno mundial Naomi Osaka no pudo lograr una remontada, tras arrancar de nuevo abajo en Roland Garros, y terminó perdiendo 6-4, 6-2 ante la checa Katerina Siniakova.

Osaka había ganado sus últimos 16 partidos en los ´majors´, lo que le permitió alzar los trofeos en el Abierto de Estados Unidos en septiembre y el Abierto de Australia en enero. Esa racha incluyó además dos victorias en este Roland Garros en las que comenzó abajo un set.

La eliminación, un día después de la eliminación de Karolina Pliskova, deja a la campeona defensora Simona Halep, número 3, como la más alta cabeza de serie en el torneo. Halep necesitó apenas 55 minutos para avanzar a la cuarta ronda con una victoria de 6-2, 6-1 sobre Lesia Tsurenko. Madison Keys, semifinalista en París hace un año, venció a Anna Blinkova 6-3, 6-7 (5), 6-4.