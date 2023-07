Sergio Canales ya es rayado

CIUDAD DE MÉXICO.- El centrocampista Sergio Canales ha sido traspasado por el Betis a los Rayados de Monterrey de México, informó este lunes el club bético, al que el jugador cántabro llegó en 2018 y del que se marcha cinco años después con 207 partidos oficiales con el conjunto verdiblanco en los que ha anotado 39 goles y dado 30 asistencias.

El club mexicano pagará entre 10 y 15 millones de euros por la transferencia, según variables, informaron a EFE fuentes de la operación.

Los términos del contrato entre la entidad mexicana y Canales, que fichará para las próximas tres temporadas, estaban concertados desde hace días, pese a lo cual el futbolista viajó a Inglaterra con el resto del plantel bético para participar en la segunda concentración de pretemporada, aunque no jugó ningún minuto en los amistosos disputados por el Betis.

Canales, de 32 años e internacional absoluto con España en 11 ocasiones, llegó al Betis procedente de la Real Sociedad en el verano de 2018 y ha militado durante cinco temporadas en el club andaluz, con el que ha ganado una Copa del Rey, en 2022.

“Hace un tiempo decidí que me apetece mucho una experiencia fuera de nuestra casa, donde hemos estado en toda mi carrera. México es un país que nos encanta, hemos ido varias veces. La cultura, la comida, las personas que hemos conocido, y bueno, desde el primer momento mostraron mucho interés y confianza. Andrés Guardado será de los mejores amigos que hice en el futbol, me ayudó mucho a tomar esta decisión, él y su familia. Igual Héctor Moreno, tenemos muy buena relación y son cosas que ayudan mucho. Tengo muy buena relación con Carlos Vela… Por A o por B la relación que he tenido con los mexicanos me ha ayudado a tomar la decisión”, comentó Canales.

Canales, canterano del Racing de Santander y con pasado en equipos como el Real Madrid, Valencia y Real Sociedad, destacó que su estilo de juego ayudará al poderoso ataque de los Rayados para conseguir más goles.

“Soy muy competitivo. Me gusta mucho trabajar, por características soy más de llevar la pelota, soy muy pesado en intentar y participar en el juego. Ayudar a mis compañeros en tener buenas situaciones de gol e intentar que el equipo juegue bien. Me siento en uno de los mejores momentos de mi carrera sin dudas. Sobretodo en lo que más mentalizado estoy, es en ganar todo lo que haya. Estoy muy ilusionado con este proyecto, vengo a ganar y conseguir grandes cosas. Voy a ir a por todas”, agregó.