Sergio Pérez: Red Bull o año sabático

México.- Es Red Bull o nada para el mexicano Sergio "Checo" Pérez, rumbo a la temporada 2021 de la Fórmula Uno.

El tapatío, quien está en sus últimas semanas con Racing Point, reconoció que su futuro está en manos de la escudería austriaca, misma que decidirá con quién competirá para la próxima campaña.

Por lo pronto, le quedan un par de carreras antes de conocer su destino.

"Es Red Bull o nada, pero ella va a tomar la decisión a final de temporada", comentó el tricolor en teleconferencia. "Mi plan B es tomarme un año sabático para considerar qué hacer de mi vida. Si lo extraño mucho, buscar un proyecto en 2022, o decidir no volver. Quiero pensar bien en lo que quiero".

Será hasta después del Gran Premio de Abu Dabi, la última fecha del calendario 2020, cuando "sabremos entonces si quiere llegar o no a un acuerdo conmigo, pero hasta el momento no han tomado la decisión sobre mí".

Pérez también reconoció la opción de quedarse en la F1, pero como el tercer volante de una fuerte escudería de la máxima categoría.

"Existe la posibilidad de ser piloto reserva dentro de uno de los equipos más grandes del mundo, pero no me convence viajar todo el año por el mundo y no correr"

Sobre competir durante el 2021 fuera de la Fórmula Uno, ya sea Rally o de resistencia, el mexicano explicó que "sí he pensado en competir en otra categoría, pero ninguna me motiva para comprometerme al 100 por ciento o me llama la atención".