Choque con Lawson frena a Checo en el GP de México; Red Bull lo defiende

La dura batalla que protagonizaron Liam Lawson y Sergio "Checo" Pérez en la vuelta 19 del Gran Premio de México 2024, le dejó daños tanto al auto de Racing Bulls como al de Red Bull Racing.

Esto mismo hizo que el trabajo que hacía el piloto jalisciense de remontar posiciones, no se pudiera concretar, así que todo el resto de la carrera estuvo en la parte final de la parrilla e incluso fue el último auto en cruzar la meta en la recta del complejo deportivo de Iztacalco.

Luego de las 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Helmut Marko, asesor de Red Bull, contó que habló con el joven volante neozelandés sobre lo ocurrido en la Ciudad de México.

"Somos equipos hermanos y quiero decir que (Liam) Lawson no debería conducir tan duro como lo hizo. Le dije, 'reaccionaste demasiado fuerte'", explicó el austriaco.

Agregado a esto, Lawson fue captado en el hospitality de Red Bull en el Paddock del Hermanos Rodríguez, lo que supone que Christian Horner, jefe del equipo de la bebida energética, lo citó para hablar con él.

El asesor de la escudería austriaca defendió al mexicano Pérez luego de lo que sucedió en la carrera de casa para el tapatío.

"La esperada recuperación que todos esperábamos, lamentablemente no se ha materializado", expuso el expiloto.

Y sobre el futuro del 11 de la parrilla con los Toros Rojos, Marko apuntó: "No se puede hablar de su rendimiento porque su coche estaba muy dañado. Así que no había manera de que pudiera conducir al límite. Dijimos que tiene un contrato y veremos lo que pasa en el futuro. Y esta carrera tuvo muy, muy mala suerte y con el tipo de daño que no se puede juzgar su rendimiento".