logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Fotogalería

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Sergio Pérez y Cadillac presentan su monoplaza para la temporada 2026

La escudería estadounidense Cadillac hace historia en la Fórmula 1 al presentar su monoplaza para la temporada 2026 junto a Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Por El Universal

Febrero 08, 2026 10:01 p.m.
A
Sergio Pérez y Cadillac presentan su monoplaza para la temporada 2026

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Cadillac reveló su primer monoplaza en la historia para la Fórmula 1, esto de la mano del mexicano Sergio Pérez y Valtteri Bottas, sus dos pilotos para la temporada 2026 que está cerca de arrancar.

Con la presentación de su auto, la escudería estadounidense se une a las que ya habían develado los suyos. Ahora, solamente restan McLaren y Aston Martin para tener a toda la parrilla completa de cara las siguientes pruebas.

Desde hace unos meses, la escudería respaldada por General Motors anunció que durante el Super Bowl LX, disputado entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, estarían presentando su auto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Previo a este magno evento de la NFL, Cadillac instaló una caja en la icónica plaza de Times Square en Nueva York, donde está resguardado su monoplaza para la campaña que está cerca de arrancar, la cual se levantará una vez terminado el juego entre Patriots y Seahawks.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sergio Pérez y Cadillac presentan su monoplaza para la temporada 2026
Sergio Pérez y Cadillac presentan su monoplaza para la temporada 2026

Sergio Pérez y Cadillac presentan su monoplaza para la temporada 2026

SLP

El Universal

La escudería estadounidense Cadillac hace historia en la Fórmula 1 al presentar su monoplaza para la temporada 2026 junto a Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Seahawks conquistan el Super Bowl al vencer a los Patriots
Seahawks conquistan el Super Bowl al vencer a los Patriots

Seahawks conquistan el Super Bowl al vencer a los Patriots

SLP

AP

Intercepciones clave y un duelo épico entre Maye y Darnold marcan la final del Super Bowl entre Seahawks y Patriots.

Cam Thomas firma contrato con Milwaukee Bucks
Cam Thomas firma contrato con Milwaukee Bucks

Cam Thomas firma contrato con Milwaukee Bucks

SLP

AP

Tras su paso por los Nets, Cam Thomas firma con los Bucks de Milwaukee. Descubre su trayectoria en la NBA y más.

Donald Trump critica a deportistas en Juegos Olímpicos Milán-Cortina
Donald Trump critica a deportistas en Juegos Olímpicos Milán-Cortina

Donald Trump critica a deportistas en Juegos Olímpicos Milán-Cortina

SLP

AP

Atletas estadounidenses generan controversia en Juegos Olímpicos Milán-Cortina con críticas a políticas de Trump.