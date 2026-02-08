Sergio Pérez y Cadillac presentan su monoplaza para la temporada 2026
La escudería estadounidense Cadillac hace historia en la Fórmula 1 al presentar su monoplaza para la temporada 2026 junto a Sergio Pérez y Valtteri Bottas.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Cadillac reveló su primer monoplaza en la historia para la Fórmula 1, esto de la mano del mexicano Sergio Pérez y Valtteri Bottas, sus dos pilotos para la temporada 2026 que está cerca de arrancar.
Con la presentación de su auto, la escudería estadounidense se une a las que ya habían develado los suyos. Ahora, solamente restan McLaren y Aston Martin para tener a toda la parrilla completa de cara las siguientes pruebas.
Desde hace unos meses, la escudería respaldada por General Motors anunció que durante el Super Bowl LX, disputado entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, estarían presentando su auto.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Previo a este magno evento de la NFL, Cadillac instaló una caja en la icónica plaza de Times Square en Nueva York, donde está resguardado su monoplaza para la campaña que está cerca de arrancar, la cual se levantará una vez terminado el juego entre Patriots y Seahawks.
no te pierdas estas noticias
Sergio Pérez y Cadillac presentan su monoplaza para la temporada 2026
El Universal
La escudería estadounidense Cadillac hace historia en la Fórmula 1 al presentar su monoplaza para la temporada 2026 junto a Sergio Pérez y Valtteri Bottas.
Seahawks conquistan el Super Bowl al vencer a los Patriots
AP
Intercepciones clave y un duelo épico entre Maye y Darnold marcan la final del Super Bowl entre Seahawks y Patriots.
Cam Thomas firma contrato con Milwaukee Bucks
AP
Tras su paso por los Nets, Cam Thomas firma con los Bucks de Milwaukee. Descubre su trayectoria en la NBA y más.