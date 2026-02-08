Sergio Pérez y Cadillac presentan su monoplaza para la temporada 2026

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Cadillac reveló su primer monoplaza en la historia para la Fórmula 1, esto de la mano del mexicano Sergio Pérez y Valtteri Bottas, sus dos pilotos para la temporada 2026 que está cerca de arrancar.

Con la presentación de su auto, la escudería estadounidense se une a las que ya habían develado los suyos. Ahora, solamente restan McLaren y Aston Martin para tener a toda la parrilla completa de cara las siguientes pruebas.

Desde hace unos meses, la escudería respaldada por General Motors anunció que durante el Super Bowl LX, disputado entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, estarían presentando su auto.

Previo a este magno evento de la NFL, Cadillac instaló una caja en la icónica plaza de Times Square en Nueva York, donde está resguardado su monoplaza para la campaña que está cerca de arrancar, la cual se levantará una vez terminado el juego entre Patriots y Seahawks.