Sergio Ramos anuncia que deja la selección española

MADRID (EFE).- Sergio Ramos anunció este jueves que deja la selección española, en la que posee el récord de internacionalidades con 180 partidos y a la que no va convocado desde marzo de 2021.

El excapitán del Real Madrid y actual defensa del PSG hizo pública su decisión en redes sociales y reveló que recibió una llamada telefónica de Luis de la Fuente, actual seleccionador español, y que éste le comunicó que no va a contar con él "independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe" su "carrera deportiva".

"Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva", comienza el escrito de Sergio Ramos publicado en redes sociales.

Una carta en la que critica la forma en la que tiene que dar por finalizada su etapa en la selección española, con la que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012.

"Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja", destaca.

"Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido", prosigue.

"Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe... la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no sera así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol", añade.

En el último párrafo de su carta, Sergio Ramos agradece el apoyo recibido y hace balance de sus 180 partidos con la camiseta de España.

"Por todo ello lo asumo con esta tristeza que quiero compartir con vosotros, pero también con la cabeza muy alta y muy agradecido por todos estos años y por todo vuestro apoyo. Me llevo recuerdos imborrables, todos los títulos que hemos peleado y celebrado todos juntos y el tremendo orgullo de ser el jugador español con mas internacionalidades", subraya.

"Este escudo, esta camiseta y esta afición, todos vosotros, me habéis hecho feliz. Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mi!", finaliza.