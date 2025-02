Sergio Ramos: El Nuevo Refuerzo de Monterrey en Busca de Títulos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Sergio Ramos sabe que, a punto de cumplir 39 años y con casi nueve meses sin jugar, las dudas sobre lo que pueda aportar en el Monterrey de la liga mexicana son grandes, pero su ilusión por seguir ganando títulos es la misma.

El zaguero español fue presentado el domingo por su nuevo equipo tras firmar un acuerdo por un año. Pretende disputar tres competiciones: en los próximos meses: el torneo Clausura, la Copa de Campeones de la CONCACAF y el Mundial de Clubes.

"Soy una persona que no se cansa de ganar. No vengo a poner en bandera lo que hice. Vengo con la ilusión de seguir ganando trofeos", dijo Ramos en una rueda de prensa en Monterrey, al norte del país. "Nunca he estado aquí y eso me ilusiona porque quiero dejar un legado en México. No vengo a pasear, vengo a intentar conseguir títulos nuevos".

Ramos, quien cumplirá 39 años en marzo, no disputa un partido oficial desde mayo del año pasado cuando militó con el Sevilla de su país.

Campeón mundial con España en 2010 y de la Eurocopa en 2008 y 2012, Ramos conquistó cinco títulos de la Liga española y cuatro Ligas de Campeones con el Madrid, su club durante 16 temporadas. Fichó en 2021 con el Paris Saint-Germain, donde estuvo un par de años antes de volver al Sevilla la temporada pasada.

"El futbol no es de edad, es de rendimiento", dijo. "El venir de España después de una carrera muy larga habla del hambre que tengo de seguir ganando".

Monterrey, uno de los equipos con más poderío económico en México y que tiene al argentino Martín Demichelis como técnico, no se corona campeón de liga desde el torneo Apertura 2019 cuando conquistó el quinto título en su historia.

"Este equipo tiene un margen de crecimiento ilusionante, va a jugar torneos naciones e internacionales, además del mundialito, que es importante a nivel personal. Es buen momento para hacerse notar", añadió el jugador. "A la hora de tomar la decisión fue fácil".

En el torneo pasado, el Monterrey acarició el título de la Liga MX al alcanzar una final que perdió ante el América.

"Vengo a darle solidez y si la gente tiene dudas intentaré cambiarlas, pero hablando dentro del campo. Me gustan los retos, sé la rivalidad con Tigres y América y las estadísticas están para romperlas. Ya es momento de cambiar los trofeos de vitrina", añadió.

En competencias regionales, los Rayados han ganado cinco cetros de la CONCACAF, el último en 2021 que les dio el pase al Mundial de Clubes ampliado que se realizará a mediados de año en Estados Unidos.

El Monterrey disputará la primera fase ante el Inter de Milán, River Plate y Urawa Red Diamonds.

Ramos dijo que la decisión de fichar en Monterrey fue más fácil luego de conversar con los españoles Sergio Canales y Oliver Torres, además del argentino Lucas Ocampos. Con Canales compartió vestuario en elMadrid y en la selección española, mientras que con Torres y Ocampos lo hizo en el Sevilla.

"El club reunía los requisitos que estaba buscando, tiene ese equilibrio. Yo tengo buenos amigos en México y he visitado el club y al ver sus valores fue lo más fácil, además de que quieren crecer y ser el club más grande de América", agregó

Aunque Ramos dijo que se ha mantenido en buen estado físico dijo que su debut deberá esperar al menos tres semanas.

En México, el zaguero lucirá el número 93 en honor al gol de cabeza que marcó en el tiempo añadido dela final de la Liga de Campeones de 2014 contra el Atlético de Madrid. que representó el título para el Real Madrid.

"Es el momento más importante y épico de mi carrera, es en homenaje al madridismo. Quería compartir esa grandeza del Madrid con Rayados", afirmó Ramos. "Queremos dejar en el cajón el 4 y sacar a pasear el 93 que tiene un argumento personal y sentimental".