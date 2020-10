Serie Mundial Dodgers vs Rays, ¿Cuándo y dónde ver en vivo?

Lenta y calladamente Charlie Morton se ha convertido en uno de los lanzadores más dominantes en la historia de la postemporada.

Será abridor en el juego 3 de la Serie Mundial con los Rays de Tampa Bay con la oportunidad de empatar el récord del cubano Orlando Hernández de ocho triunfos consecutivos en la postemporada, de acuerdo con Elias Sports Bureau.

El as Walker Buehler será el abridor con los Dodgers, que ganaron el encuentro 1 por 8-3 y perdió el 2 por 6-4.

Aunque no hay viajes en la primera Serie Mundial disputada en una sede neutral, los equipos tuvieron un día de descanso, a fin de darle a los relevistas tiempo para recuperarse.

Ambos equipos decidieron no realizar entrenamientos completos, aunque algunos jugadores lanzaron en el jardín del Globe Life Field con el techo puesto y varios lanzamientos en el bullpen.