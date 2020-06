Setién minimiza desplante de Messi a cuerpo técnico del Barcelona

Crisis en el Barcelona y el capitán Lionel Messi parece que es uno de los causantes de esta.

Han aparecido unas imágenes del juego entre el Barcelona y el Celta de Vigo en donde se nota que no hay buen ambiente en el cuadro catalán.

En una pausa del juego para rehidratarse, el auxiliar de Quique Setién, técnico blaugrana , Eder Sarabia, se acerca a Messi para darle instrucciones, a lo que el argentino reacciona dándole la espalda, ignorándolo, para después volver al grupo en otro sector y no darle la cara... Setién ve el acto de su estrella estupefacto y en silencio, sin hacer algún tipo de reacción.

Setién habló sobre el desplante de su capitán: "Yo tampoco era un jugador fácil. Lo que tenemos que tratar es de convencer a todos de que la idea común. Yo lo entiendo como algo natural. Hay una comunicación buena. No le doy ninguna importancia. No pasó nada especialmente. Fue una indicación y ya está".

Esto se da justamente cuando el Barça está cerca de perder la Liga de España con el Real Madrid.

El empate a dos ante el Celta alejó al equipo a dos puntos y puso en evidencia que los jugadores no están muy a gusto con el técnico.

Al termina el juego, el centro delantero uruguayo Luis Suárez, dijo sobre el análisis del juego: "Para algo están los entrenadores, para analizar esa clase de situaciones. Nosotros lo damos todo dentro del capo y te queda la sensación de que fuera de casa estamos perdiendo muchos puntos importantes que no perdíamos otras temporadas".