Si en México pagan dos pesos por muerte: Pedro Caixinha

Para Pedro Caixinha, los seguidores del Cruz Azul que se presentaron este sábado en las instalaciones de la Noria fueron contratados.

"Esa afición estaba comprada, para eso fue. Aquí [México] con un par de pesos pagan muertes, qué no puede comprar una manta", indicó el lusitano, después de la victoria de La Máquina 1-0 sobre el América, insuficiente para avanzar a las semifinales [2-3 global].

Por la mañana del sábado, un puñado de fanáticos cementeros colgó una manta que decía "Ustedes manchan la historia. Jugadores sin huevos", y encararon a los futbolistas que salieron después del entrenamiento. Julio César Domínguez fue el único jugador que salió para atender las molestias.

Caixinha, decidido que este grupo no representa a la verdadera fanaticada, aseguró no saber quién fue que los mandó. "Si supiera, se los dijera, eso fue lo que me llegó. Pero es raro que haya llegado con cuatro o cinco cámaras, ¿no? No soy muy inteligente pero soy un poco listo", remató.

El portugués y todo el plantel salen de vacaciones, al ser eliminados del Clausura 2019, por lo que ya no se preocuparán por otras manifestaciones.