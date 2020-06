Si hay corrupción, que le quiten el Mundial a Qatar: Platini

Michel Platini, ex presidente de la UEFA, concedió una entrevista al diario francés Le Monde donde habló acerca de las acusaciones que hay en su contra por supuesta corrupción y profundizó acerca del almuerzo que tuvo en el Palacio del Elíseo el 23 de noviembre de 2010 con el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y el emir de Qatar Tamim Al-Thani.

"Esta reunión está en el centro de la información judicial abierta a fines de 2019 como parte de la investigación de la Oficina Nacional del Fiscal Financiero (PNF) sobre la adjudicación de la Copa Mundial 2022 en Qatar". Platini dijo sobre ese almuerzo: "Había visto al emir de la misma manera que otros representantes de los países candidatos", explica.

"Probablemente no habría venido si me hubieran advertido de la presencia de los qataríes. Quería ver a 'Sarko' solo". Michel Platini asegura a Le Monde, que no hablaron mucho de la Copa del Mundo. "Podría haberle dicho a Sarkozy que iba a votar por Estados Unidos, incluso si eso no le convenía", agrega Platini. "Fui yo quien solicitó la entrevista con Sarkozy. Detrás, hay problemas diplomáticos... Esto es algo importante para Francia. Era el elegido francés para el comité ejecutivo de la FIFA."

Justificó su voto por Qatar. "Estoy a favor de la expansión, el desarrollo del futbol. Quería que este Mundial se jugara en todos los países del Golfo y no solo en Qatar. Si me hubiera quedado en FIFA, podría haberlo conseguido."

Afirma haber votado de acuerdo por sus "profundas convicciones". "Si había corrupción, la Copa del Mundo en Qatar tendría que ser eliminada. Sería responsabilidad de la FIFA. ¿Quieres transparencia para los periodistas? Digo por quién voto, y me lleno la boca... ", refirió.