Siboldi elogia a sus jugadores que cumplieron la meta de pasar a la semifinal

El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, elogió este domingo el trabajo de sus jugadores, que si bien perdieron el partido de vuelta, lograron el objetivo de alcanzar la semifinal del Apertura.



"Es de lo que se trata, de seguir avanzando, lo logramos ante un gran rival que sabe a lo que juega", señaló el estratega.



Después de vencer a los Tigres UANL por 1-3 el jueves en el duelo de ida de los cuartos de finales, los Azules de Siboldi le entregaron la pelota al contrario este domingo y aunque cayeron por 0-1, ganaron la serie por 3-2.



Siboldi recordó mostró satisfacción por la entrega de sus jugadores, que quedaron tristes por la derrota de hoy sin tomar en cuenta que la serie fue de 180 minutos y ellos la ganaron.



"Parecía que nos habían eliminado, es que la exigencia es fuerte, eso ha hecho que estén competitivos y siempre quieran dar más", observó.



Cruz Azul enfrentará el jueves y domingo a los Pumas UNAM en la semifinal. Siboldi recordó que en la última jornada del campeonato perdieron con lo universitarios y pronosticó una serie difícil.



"Es un equipo aguerrido, va a ser una serie pareja; nosotros trataremos de sacar ventaja en el partido de ida como locales", explicó.



Cruz Azul está a punto de cumplir 23 años sin ganar un título de liga. Aunque Siboldi ha dejado claro que el objetivo es el campeonato, ha insistido en ir paso a paso, asumir las series como cuatro cuartos de 45 minutos y no pensar en nada más.



"El chiste de esto es jugar cada serie y los muchachos lo han hecho", agregó.



Al referirse a la manera diferente de encarar el duelo de este domingo luego de haber vencido a los Tigres por 1-3 en su estadio, Siboldi recodó que todos los partidos no son iguales y la idea era firmar el pase a la semifinal.



"Hoy se jugó de una manera diferente al partido de ida, el rival planteó otro partido, necesitaba goles y sumar gente a la ofensiva. Intentamos contrarrestar, estar ordenados, bien parados. Tuvimos opciones de gol y no concretamos", concluyó.