Siboldi lamenta que violencia en estadios y caso Matosas afecten imagen de la Liga MX

El técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, aceptó que la violencia generada en las tribunas y la situación que atraviesa Gustavo Matosas, deterioran la imagen del futbol mexicano.

Matosas es acusado de recibir una importante cantidad económica por pedir a Matías Britos para que llegara a León en el 2012, además de que en la fecha 14 de la actual campaña hubo una pelea campal entre aficionados de San Luis y Querétaro.

El estratega lamentó que se presenten problemas lejos de lo deportivo y aclaró que él nunca ha dado pie para estar involucrado en negocios por comisiones por compra de jugadores.

"Nunca me ha tocado, no me presto para esas cosas, no me ha pasado, no doy pie a eso", comentó.

"Todo lo que es negativo afecta, la violencia, el racismo, todo lo que no genere fiesta, diversión para que vaya una familia, mujeres, por supuesto que es negativo y daña la imagen", sentenció.