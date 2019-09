Siboldi quiere que la afición recupere orgullo

México.- Uno de los objetivos del técnico uruguayo Robert Dante Siboldi será regresar el orgullo a la afición del Cruz Azul, pues parece que lo hubieran perdido, y evitar que sus pupilos carguen "mochilas ajenas" por el pasado reciente del club.

Luego de su presentación oficial como estratega de la "Máquina", Siboldi aseguró este viernes en rueda de prensa que buscarán convencer al aficionado para que regrese al estadio.

"Desde que estoy esta semana, se me ha acercado gente en la calle diciéndome en voz baja que es de Cruz Azul, parece que pidieran permiso para decir que son hinchas del club, parece que no tienen el orgullo y eso me molesta, si soy hincha tengo que decirlo y gritarlo con orgullo, está en nosotros hacer que vuelva al estadio", dijo.

Dejó en claro que las cosas externas al equipo no están a su alcance, pero "lo que sí lo vamos a construir en equipo, que el aficionado se sienta orgulloso, el jugador dejará todo dentro del campo para sacar el resultado, que quede todo en la cancha".

Luego de asegurar que buscarán ganar todos los títulos que dispute el equipo, dijo que para conquistarlos deben merecerlo, lo que buscarán el 18 de septiembre con la Leagues Cup ante Tigres de la UANL, consciente de que la Liga MX es el principal objetivo.

"Para ganar hay que merecer ganar y vamos a buscarlo, porque hay que respetar al rival y esos son valores, ganar no depende de nosotros, hay un rival, pero ganar mereciéndolo sí y eso vamos a intentar."

Añadió: "Sé perfectamente que la Liga es lo primordial y en todas partes del mundo, pero hay torneos anexos que hay que salir a buscar porque hay prestigio de por medio, que es difícil construir y muy fácil destruirlo".

Destacó la historia y grandeza que respalda al cuadro celeste, y aunque en los últimos años no han podido ratificarlo, pues no han ganado ningún título en casi 22 años, dijo que sus ahora pupilos no deben cargar con esa "mochila ajena".

"Vamos a empezar a construir nuestra historia, hay una historia que respalda la institución, nadie lo desconoce, pero de aquí en más no quiero que los jugadores carguen con esa mochila, saben lo que representa, pero no deben cargar mochilas ajenas, deben cargas las propias".

Finalmente, se mostró feliz con el plantel que tiene, seguro de la capacidad de sus pupilos, con los que poco a poco trabajará en busca de implementar su idea de juego, "no podemos cortar de raíz y empezar a hacer inventos raros inmediatamente".

"Tenemos que ir paulatinamente y primero que nada conocer a los jugadores. Sé que hay un gran plantel, un gran grupo humano que están comprometidos. Tenemos el compromiso de conseguir resultados, pero también el objetivo de ir construyendo un modelo de juego ", concluyó