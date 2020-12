Siboldi se va como llegó

Los escándalos en Cruz Azul no terminan a pesar de que el nombre de los directivos se cambie.

Robert Dante Siboldi dejó el cargo de director técnico del club debido a la eliminación del equipo en semifinales a manos de Pumas, pero motivado por el discurso de Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Vigilancia de la cooperativa, quien acusó al equipo de mediocridad y al cuerpo técnico de fallar en el planteamiento.

Siboldi, en su mensaje de despedida respondió de forma retadora que sus jugadores no son mediocres y su planteamiento no fue para conservar la ventaja de cuatro goles.

Escándalo, igual que el que se dio cuando tomó el cargo, que fue en un intento de golpe de estado a Guillermo Álvarez de parte de Víctor Garcés y Alfredo Álvarez.

En septiembre de 2019, Pedro Caixinha fue despedido como director técnico de La Máquina, cuando todo indicaba que Antonio Mohamed sería el nuevo entrenador aparecieron Garcés y el hermano mayor de Billy para presentar a Siboldi, pasando por la supuesta autoridad conferida a Ricardo Peláez, director deportivo que no tuvo más que renunciar, aunque lo hizo en vivo, en un programa deportivo.

Siboldi, además, vuelve a salir en pleito con una institución. En agosto de 2018, renunció a Santos Laguna debido a un pleito cazado con su auxiliar Leandro Cufré y con Gerardo Alcoba, uno de sus futbolistas a quien le quitó la titularidad.

Así que a Robert Dante Siboldi le persigue el escándalo.