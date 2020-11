Siboldi y Ferretti son interrumpidos en plena conferencia de prensa

Cuando Robert Dante Siboldi apenas empezaba su teleconferencia de prensa, un escándalo opacó las bocinas de su computadora. Resulta que una cuenta enlazada en la liga de Zoom estaba conectada directamente a un programa televisivo regiomontano y su producción no se dio cuenta que estaban los micrófonos abiertos.

"Tranquílizate", dijo una voz. "No, estoy enojado", respondió otra. Al entrenador celeste no le quedó otra que escuchar la discusión. "Uno viene a trabajar feliz y deja todo en casa para esto. Nos salió barato", se escuchó, mientras Siboldi no entendía lo que sucedía.

Los de comunicación de los Tigres intentaron desconectar al usuario conectado directamente en la reunión, pero se tardaron en hacerlo. Por fin, apretaron el botón de silencio y el timonel continuó con su teleconferencia. Estos personajes volvieron para el turno de Ricardo Ferretti, quien remató: "Si no me gustaba venir antes, ahora, con esto, menos".