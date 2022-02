Sigue Germán Silva con Proyecto Pinole

Ya se ha escrito mucho sobre la hazaña que continúa haciendo el ultramaratonista Germán Silva, pero aún no todo está dicho, porque en los próximos días habrá rebasado los 3 mil 500 kilómetros de los 5 mil 410 kilómetros totales que le costará recorrer desde Tijuana a Cancún, para sin duda establecer un récord Guinness.

Germán ha recorrido el 90 por ciento del transcurso en trail y el 10 por ciento en carretera. Al momento de escribir esta nota, ya pasó por la complicada República Mexicana en cuanto a su geografía se refiere, pues señala que "la Sierra Gorda queretana es como una interminable montaña rusa".

Y si se compara, hasta ahora Germán Silva, bicampeón del Maratón de Nueva York ha hecho lo que sería 8 ascensos al Everest, con casi 60 mil metros ascendidos, con sus respetivos descensos. Son casi 70 maratones, en 60 días para un promedio de 48 kilómetros diarios. Es decir, más de un maratón diario.

La verdad es que cada paso que da Germán Silva, está imponiendo nuevas marcas.

Muchos se han preguntado por qué lo hace. Qué es lo que le motiva a para este descomunal esfuerzo y la respuesta la tiene a flor de piel. Quiere hacer un documental para plasmar a través de su esfuerzo, la riqueza cultural, gastronómica y turística de nuestro país.

El reto no ha sido fácil, no sólo por cuestiones física y mentales, pero Germán se ha sobrepuesto a ello, sino también económicas pues el ultramaratonista, subcampeón del Mundial de Medio Maratón, celebrado en Oslo, Noruega en 1994, ha gastado más de dos millones de pesos y aquí también está rompiendo récords, porque lleva consigo un gran equipo de trabajo, cerca de 15 personas, que necesitan alimentación, hospedaje, gasolina para los vehículos, etc.

Hasta el momento, el deportista ha recorrido 12 estados de la República Mexicana, como parte de esta aventura que comenzó en el muro fronterizo de Tijuana, Baja California y que se tiene proyectado concluya en el mes de febrero en las playas de Quintana Roo.