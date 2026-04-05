Sigue la Roma, los pasos de I. Reyes

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un gran presente en las Águilas del América y en la Selección Mexicana, Israel Reyes se coloca como una pieza angular en ambos proyectos e incluso eso estaría llamando la atención de clubes en la Serie A de Italia.

De acuerdo con información de TUDN, el defensor mexicano habría captado la atención de la Roma, histórico equipo del futbol italiano. Esta no sería la primera vez que Reyes es vinculado con un posible interés por parte de La Loba, ya que a principios de año se hablaba de esta noticia.

Hasta este punto, el América no ha recibido ningún tipo de propuesta por el lateral/defensa diestro, ni esta ocasión ni en la pasada.

Según el medio antes mencionado, este no sería el único club europeo que pone ojos en el ex del Puebla, pero los nombres de esos equipos no se han dado a conocer.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En caso de concretarse una venta al Viejo Continente o al extranjero, el equipo del Puebla también recibiría cierto porcentaje de la transacción por el acuerdo entre la directiva camotera y azulcrema, que se firmó cuando Reyes se convirtió en futbolista del equipo de Coapa hace algunos años.

¿En qué equipos ha jugado Israel Reyes?

El defensor central que se coloca como mundialista con México para este verano, tiene vasta experiencia en el futbol mexicano, pasando por clubes importantes y sumando un gran número de juegos dentro del máximo circuito.

Su carrera comenzó en el Atlas, pero muy joven se fue al Puebla, donde logró consolidarse y mostrar su gran versatilidad dentro del campo. Las buenas temporadas en el cuadro camotero despertaron interés en el América que decidió ficharlo en 2023.

Con tres años en el club azulcrema, Israel Reyes suma 139 partidos en todas las competencias, tres goles y una asistencia.