Siguen abiertas inscripciones para lid atlética

Soledad de Graciano Sánchez reporta una gran respuesta ciudadana rumbo a la carrera atlética que se celebrará el próximo domingo 29 de marzo a las 8:00 horas, recorriendo las principales calles de la cabecera municipal.

De acuerdo con los organizadores, hasta el momento se estima la participación de alrededor de cuatro mil corredores, entre atletas de alto rendimiento, competidores locales, nacionales e internacionales, así como familias y runners recreativos que buscan ser parte de una de las competencias más importantes de la región.

Los participantes recibirán un kit de corredor que incluirá playera oficial, bolsa ecológica, número con chip para cronometraje y una medalla conmemorativa al cruzar la meta, además de otras sorpresas preparadas para los asistentes. También se contempla una bolsa de premiación superior a los 300 mil pesos en efectivo y especie, que será distribuida entre los mejores registros en las distintas categorías.

Las inscripciones continúan abiertas en sus últimos días de registro en distintos puntos del municipio y de la capital potosina. En Soledad se pueden realizar en la Oficina de Deportes ubicada en Negrete 106 altos, así como en establecimientos como Sweet Vegan (Nereo Rodríguez Barragán 1385), Balam (avenida Colorines 532, colonia Prados) y Teigsa (Acerina 1372, colonia Valle Dorado).

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También existen sedes de registro en San Luis Potosí, entre ellas La Pape (Damián Carmona 1295), Salvajes Outdoors (avenida Chapultepec 1000, Plaza Macul interior 13), Dulcería La Estrella (Segunda Oriente 222, Abastos y avenida Fleming 2518, colonia Progreso), además de Bike Store (avenida Cordillera de los Himalaya 749, Lomas 4ª Sección).