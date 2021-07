Siguen acciones en Nascar

Los pilotos Rafael Vallina y Rubén Pardo, del equipo Spartac Racing Team, darán pelea en las dos categorías principales de NASCAR Peak México Series, cuando este fin de semana se lleve a cabo la cuarta fecha de la temporada 2021 en el Óvalo de la ciudad de Aguascalientes.

Entrando a esta ronda en el noveno lugar del campeonato de la categoría Challenge, Rafael Vallina del auto #0 Coca Sin Azúcar, buscará seguir demostrando la solidez del equipo, en el cual ha trabajado de primera mano a lo largo de estas semanas en las instalaciones del equipo.

"Estoy muy entusiasmado de ir a Aguascalientes, es una pista que siempre me ha gustado por la velocidad que tiene. Hace unos meses estuve corriendo ahí y tuve una buena carrera, sé que el setting del auto va a ser muy interesante. Venimos de una carrera en Puebla donde tuvimos un resultado decente y con el trabajo que hemos realizado en el equipo se va a reflejar durante el fin de semana. Encontramos también unos problemas que van a quedar resueltos, vamos muy motivados, así que espero que la suerte se alinee a nuestro favor", comentó el piloto y también dueño de Spartac RT, Rafael Vallina.

En la categoría estelar, y entrando ubicado décimo segundo en el lugar del campeonato, Rubén Pardo a bordo del auto #15 de Coca Cola Sin Azúcar – ITCR Infraestructura – LUMO Financiera del Centro – TK Terraza Grill – Jomtel – Mamitas Group – Radiosys – Monster Energy – Protelife Armour Boutique – Skippy – Hangar Inn Hotel Select – Alsoma Internacional – Travel & Tips, llega confiado y con ganas de pelear por los primeros puestos de la parrilla.

"Tengo muchas ganas de estar en el auto y mostrar el potencial del equipo, Hemos avanzado, pero no hemos podido concretar el resultado que queremos. Como equipo queremos revelar todo el progreso que tenemos en el desarrollo del auto. Aguascalientes es una pista que me gusta mucho, es muy rápida y es un lugar donde si tienes un auto rápido puedes demostrar mucho, en cuanto al motor del auto estamos bastante bien así que voy confiado. Estoy muy agradecido con mis patrocinadores que me acompañan en cada fecha", comentó el experimentado piloto originario de la Ciudad de México.