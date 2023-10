Siguen Águilas con paso perfecto

TAMPA, Florida.- Jalen Hurts lanzó un pase de touchdown, corrió para otro y lideró la última jugada de los Eagles que duró más de nueve minutos y Filadelfia sigue sin perder tras vencer por 25-11 el lunes a los Buccaneers de Tampa Bay.

Los campeones defensores de la Conferencia Nacional, que ganaron sus primeros ocho duelos hace un año, iniciaron la temporada 3-0 en años seguidos por primera vez desde 1992-93.

Hurts mejoró a 20-1 en los últimos 21 duelos de la campaña regular. Lanzó un pase de anotación de 34 yardas a Olamide Zaccheaus que ayudó a que Filadelfia se fuera arriba 13-3 al medio tiempo, y con un acarreo de una yarda los Eagles ampliaron la diferencia a 17 puntos al inicio de la segunda mitad.

Los Eagles estaban arriba por 25-03 cuando los Bucs finalmente llegaron a la zona de anotación gracias al pase de una yarda de touchdown a Mike Evans. Una conversión de dos puntos redujo la ventaja de Filadelfia a 14 a 9:22 minutos del final, pero Hurts y los Eagles no dejaron que Tampa Bay volviera a tener el balón. Hurts completó 4 de 5 pases y corrió para un primer down en esa jugada final. Los Bucs (2-1) perdió por primera vez con Mayfield como su quarterback titular, perdiendo dos veces el balón después de que no sucedió en los duelos ante Minnesota y Chicago. La generalmente confiable defensiva de Tampa Bay, permitió 201 yardas por tierra.