Siguen invitando a Lid Atlética de la Enchilada

Con gran entusiasmo está todo listo para la 11va. edición de la tradicional Carrera Atlética de la Enchilada 10K, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 29 de marzo en punto de las 8:00 horas, teniendo como salida y meta las principales calles del municipio, frente al Palacio Municipal.

La rueda de prensa se realizó en la Palapa de la Huerta, donde autoridades deportivas y organizadores dieron a conocer los últimos detalles de esta justa que se ha consolidado como una de las más importantes de la región. Previo al arranque de la conferencia, el profesor José Luis García solicitó a los asistentes rendir un minuto de aplausos en memoria del profesor Bernardo García Hinojosa, destacado entrenador de para atletismo a nivel nacional, gesto que marcó un momento emotivo.

La competencia contempla dos distancias: la carrera principal de 10 kilómetros y una carrera recreativa de convivencia familiar de 3 kilómetros, abierta al público en general. El costo de inscripción será de 150 pesos, ya quedan pocos registros para los interesados y podrán realizarse en las instalaciones del Palacio Municipal o en los diferentes puntos de venta de Tu Tiempo a Tiempo.

En cuanto a la premiación, el comité organizador informó que se repartirá una bolsa superior a los 300 mil pesos en efectivo y en especie, distribuidos en distintas categorías por edad y rama varonil y femenil. En la categoría general del 10K, los ganadores absolutos recibirán 20 mil pesos por el primer lugar, 15 mil para el segundo y 10 mil para el tercero.

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Además, se otorgará una premiación especial a los atletas que logren romper las marcas históricas de la competencia. En la rama varonil, el récord lo ostenta Iván Maya Estrada con un tiempo de 29 minutos y 51 segundos, mientras que en la rama femenil pertenece a Cindy Meza Domínguez con 34 minutos y 25 segundos.

La entrega de paquetes se realizará el sábado 28 de marzo en el Auditorio Municipal, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Los organizadores también destacaron que el evento contará con sistema de cronometraje profesional y jueces certificados.