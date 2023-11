Siguen las actividades de la Liga Deportiva SEGE

Ana Paula Vázquez

Se llevó a cabo la cuarta jornada de la Liga Deportiva Escolar POTOSI-SEGE, teniendo como sede Esc. Prim. “Heroínas Mexicanas” para el basquetbol, el campo 3 de la “Unidad Deportiva Adolfo López Mateos” en futbol y el “Instituto Cervantes Apostólica” para los partidos de voleibol.

Los resultados de la rama varonil en futbol se dividieron de la siguiente manera: Esc. Amado Nervo (vespertino) perdió 0-2 contra el Col. Apostólica, Col. Potosino cae 0-3 ante Esc. Vicente Guerrero, Esc. Antonio Soto Solís empato 0-0 con Esc. Rafael Nieto Compean, Col. Héroe de la Revolución perdió 0-1 contra Col. Hispano Inglés, Moctezuma Ilhuicamina empato 2-2 con Col. Chapultepec y Rosario Castellanos perdió 1-0 ante Esc. Tipo 21 de Agosto.

En la rama femenil se enfrentaron la Escuela Vicente Guerrero vs. Amado Nervo (matutino) donde terminaron en ceros.

En basquetbol femenil, Esc. Gral. Mariano Jiménez perdió 7-13 vs. Esc. Elfego Reyes, Esc. Heroínas Mexicana gana 19-10 contra Esc. Rosario Castellano, Esc. Heroínas Mexicana venció 60-4 a la Esc. Niños Potosinos, Esc. Tipo 21 de Agosto fue superior con 16-2 ante Ing. Javier Barros Sierra “B”, Ing. Javier Barros Sierra “A” ganó 7-6 vs. la Esc. Niños Potosinos y la Esc. Tipo 21 de Agosto quedó 7-1 contra Esc. Gral. Mariano Jiménez.

En la rama varonil quedaron: Instituto Potosino Marista ganó 22-20 ante Esc. Heroínas Mexicanas, Esc. Tipo 21 de Agosto perdió 0-20 vs. el Instituto Hispano Ingles, Ing. Javier Barros Sierra “A” cayó 7-11 ante la Esc. Niños Potosinos y la Esc. Rosario Castellano no pudo tras 0-20 vs. Ing. Javier Barros Sierra “B”. Por último en la disciplina de voleibol en la rama femenil, el Colegio Apostólica ganó tras sets de 25-21 y 25-22 ante la Escuela Herculano Cortes.