Siguen las críticas en Grecia a Tsitsipas por no vacunarse contra la covid-19

ATENAS, Grecia (EFE).- La polémica continuó este jueves en Grecia en torno al tenista griego Stéfanos Tsitsipas, el número tres del mundo, que reconoció esta semana no haberse vacunado contra la covid-19 porque no es obligatorio para competir, a pesar de haber protagonizado una campaña gubernamental pidiendo responsabilidad a la ciudadanía.



El portavoz del Gobierno griego, Yannis Ikonomu, pidió este jueves a los ciudadanos que escuchen a los expertos y dijo que, aunque la habilidad de Tsitsipas como tenista no se puede poner en duda, no tiene ni los conocimientos ni la capacidad necesarios para evaluar la calidad de las vacunas disponibles o la necesidad de que ciertos grupos sean o no inoculados.

Ante la cantidad de comentarios que han mostrado decepción en redes sociales estos días, Tsitsipas aseguró este jueves que no está en contra de la vacuna pero, al mismo tiempo, mostró su escepticismo y defendió que alguien de su edad no tiene por qué ser inoculado.

"Soy joven, tengo menos de 25 años. Para mí, la vacuna no ha sido investigada lo suficiente, es algo nuevo. Tiene algunos efectos secundarios. Yo personalmente conozco a gente que los ha tenido", dijo el tenista de 23 años.

Además, Tsitsipas aseguró que lo mejor es que los jóvenes se contagien y pasen la enfermedad para levantar una barrera de inmunidad.

El Gobierno griego lleva meses intentando combatir esta idea e insistiendo en la necesidad de vacunarse, también para los jóvenes. Con ese objetivo, a comienzos de verano lanzó un programa de incentivos gracias al cual los inoculados con la primera dosis de entre 18 y 25 años reciben 150 euros para gastar en viajes y cultura.

Varios sanitarios han criticado al tenista por sus declaraciones, entre ellos, el presidente de la Asociación Médica Panhelénica, Athanasios Exadaktylo, quien recordó que aunque la mayoría de los jóvenes contagiados pasen la enfermedad con síntomas leves, siempre habrá algunos que tenga que ser hospitalizados, sufran las consecuencias del virus durante meses o incluso fallezcan.

A la defensa del tenista ha salido su padre, Apóstolos Tsitsipás, quien dijo a la televisión pública griega ERT que los atletas tienen "un sistema inmunitario lo bastante fuerte como para hacer frente a cualquier desafío que se presente" y que se mueven en ambientes controlados y son sometidos a pruebas de antígenos o PCR casi diariamente.

Hasta ahora en Grecia se han realizado 11,076,656 vacunaciones. En las últimas semanas el ritmo ha bajado mucho, especialmente en las primeras dosis, aunque Ikonomo estimó que tras las vacaciones de verano volverán a aumentar.