Silenció ADSL el Gigante de Acero

En el regreso de la actividad de la Liga MX tras la pausa por la Fecha FIFA, el Club Atlético de San Luis consiguió una valiosa victoria como visitante al imponerse 2-1 a Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio BBVA, viniendo de atrás en el marcador.

El encuentro comenzó con intensidad por parte del conjunto local, que apenas al minuto 4 generó peligro con un disparo de Jorge Rodríguez que se fue por encima del arco. Más adelante, al 19´, Monterrey logró abrir el marcador por conducto de Uroš Ðurdevic, quien definió dentro del área tras un centro por la banda.

Atlético de San Luis intentó reaccionar antes del descanso, destacando un disparo de João Pedro que pasó cerca del arco, mientras que el arquero Andrés Sánchez fue clave al evitar una mayor desventaja con una intervención importante al minuto 41.

Para la segunda mitad, el técnico potosino ajustó su esquema con el ingreso de Leonardo Flores, decisión que rindió frutos casi de inmediato. Al minuto 47, Sébastien Salles-Lamonge asistió a João Pedro, quien definió frente al arco para igualar el marcador 1-1.

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Tras el empate, el conjunto visitante mantuvo la presión en busca del gol de la victoria, generando oportunidades constantes. Cuando el duelo parecía terminar en empate, al minuto 97 apareció David Rodríguez, quien, tras un servicio desde la banda de Salles-Lamonge, definió dentro del área para sellar la remontada y el 2-1 definitivo en el encuentro.

Con este resultado, Atlético de San Luis suma tres puntos importantes fuera de casa y rompe los pronósticos ante uno de los equipos más competitivos del torneo ubicándose en la decimo cuarta posición con 14 unidades.

El conjunto potosino regresará a casa para preparar su próximo compromiso, cuando visite al bicampeón Deportivo Toluca el domingo 12 de abril en el Estadio Nemesio Diez.