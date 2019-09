Simeone dice a Héctor Herrera que sólo pueden jugar 11 de inicio

Como si se tratara de una justificación, el director técnico argentino Diego Simeone envió un mensaje al mediocampista mexicano Héctor Herrera y a otros elementos que casi no juegan con Atlético de Madrid al señalar que sólo pueden entrar 11 al terreno de juego.

Héctor Herrera en sus primeros minutos oficiales con los rojiblancos levantó la mano para tener más oportunidades, luego que el miércoles anotó un gol de último minuto que evitó el descalabro del "Atleti" en el arranque de la Champions League frente a Juventus.

Pero "Cholo" Simeone entiende que, incluso, hay jugadores que lucen más como recambio y valora que Herrera y otros jugadores entrenen al tope en busca de esa oportunidad.

"Tanto él (Héctor Herrera) como Felipe o Arias, entrenan bárbaro, pero entran 11 y tenemos que elegir para ganar o buscar ese camino. Uno como entrenador sabe que son 90 minutos de juego y algunos son más importantes entrando 30 minutos porque te dan esas características", indicó en rueda de prensa.

Recordó que en este inicio de temporada ya hubo momentos en el que algunos jugadores destacaron entrando de cambio en los segundos tiempos.

"HH" todavía no ha sido titular en Atlético de Madrid en la Liga, el voto de confianza de Simeone ha sido para elementos como Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, el ghanés Thomas Partey, entre otros, pero el técnico aseguró que no hay inamovibles.

"Intocables no hay ninguno, hay jugadores importantes, se lo digo siempre a ellos, nosotros les entrenamos para que estén preparados para competir. Busco algo que me dé equilibrio, pero jugar con tantos de las mismas características no da equilibrio, cuando ganas o pierdes salen las críticas de por qué no jugó uno y otro, buscamos que corran 10, no siete", manifestó.

El DT y su Atlético de Madrid recibirán este sábado al Celta de Vigo, que cuenta con el defensa mexicano Néstor Araujo, en el Wanda Metropolitano por la quinta fecha de la Liga de España.

Sobre su rival, señaló que es un equipo que está creciendo y cuenta con muchas armas, "sufrieron dos expulsiones en el último partido y de no ser por ello el partido habría sido distinto. Un equipo bueno y tendremos que llevar el partido da donde queremos".