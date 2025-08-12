Sin errores no hay éxito: Jorge Valdano

El futbol es el fenómeno cultural más grande que existe y el primer tema de conversación en todo el mundo, pues sirve para romper el hielo en cualquier ámbito, por lo que es uno de los mejores vehículos de comunicación, afirmó el exfutbolista argentino, Jorge Valdano.

El campeón del mundo en la la Copa de Mundo de México 1986, ofreció la conferencia "Los 11 poderes del líder", impartida en el marco del 40 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la UASLP.

Valdano, ha sido entrenador y director deportivo de diversos clubes europeos, y es un referente mundial del balompié.

En la charla, aseguró que el fútbol es un juego, pero sobre todo una emoción que transmite identidad y posee una capacidad impresionante para comunicar y subrayó que el trabajo en equipo es un estado de ánimo, ya que influye en todo e infunde confianza.

Compartió con los asistentes su patrón creativo de juego y mostró algunas jugadas en las que participó como integrante de la Selección Argentina. Entre ellas, recordó cuando falló un gol casi seguro en una semifinal de 1986, sin portero rival, pero con un golpe precipitado al balón que le impidió anotar.

Aseguró que el error siempre está presente y es posible, pero enumeró 11 pasos para evitarlo y mejorar en cualquier meta o sueño.

El primer paso, señaló, es la credibilidad: sin ella, la comunicación carece de valor. El segundo es el respeto, que incluye el respeto al otro. El tercero es la palabra, que tiene un gran valor y no debe reservarse. El cuarto es el estilo, parte de la cultura corporativa que distingue a una organización.

La curiosidad es el quinto paso, pues permite mantenerse actualizado. El sexto es la pasión, que conecta plenamente y abre la puerta a soluciones. El séptimo es el talento, que requiere eficacia para seleccionarlo. El octavo es la confianza, que se devuelve con creces cuando se brinda. El noveno es el equipo, en el que todos deben sentirse importantes.

El décimo paso es la humildad, que implica mejora continua y es una obligación profesional. Finalmente, el undécimo es el éxito que, aún siendo un poderoso estímulo, sólo puede llamarse así cuando es colectivo.

El exfutbolista destacó que el gol que falló en la semifinal le permitió anotar después en la final. Reconoció que el error le enseñó a no precipitarse, y cuando se presentó la oportunidad decisiva, se recordó mantener la calma para concretar la jugada.

Señaló que ese tanto, celebrado junto a sus compañeros, marcó el momento más feliz de su vida y el cumplimiento de su sueño como jugador.