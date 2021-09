Sin público, México recibe a Jamaica

México.- Sin público en las tribunas por un castigo de la FIFA, México buscará confirmarse como uno de los equipos favoritos de la CONCACAF para acudir a otra Copa Mundial cuando reciba el jueves a un debilitado Jamaica.

El inicio de la fase final de las eliminatorias de Qatar 2022 encuentra al Tri y al entrenador argentino Gerardo Martino bajo cuestionamientos por su desempeño en los últimos dos torneos oficiales. México perdió las finales ante Estados Unidos en la Liga de Naciones y después en la Copa de Oro.

"La obsesión es clasificar a la Copa del Mundo. Las dos finales que nos tocó perder poco tienen que ver con el comienzo de la eliminatoria y lo que pueda pasar", dijo Martino el miércoles.

Lo preocupante para Martino es que más allá de las derrotas en las finales, el equipo tampoco encandiló en los compromisos previas. Especialmente en ataque, México genera muy poco peligro y extraña en exceso a su centrodelantero Raúl Jiménez, quien va reapareciendo luego de una fractura de cráneo que sufrió jugando para el club inglés Wolverhampton.

Alan Pulido, Hirving Lozano, Henry Martín y argentino nacionalizado Rogelio Funes Mori han sido las variantes probadas por Martino por Jiménez.

Ante Jamaica, Martín y Funes Mori y el juvenil Santiago Giménez estarán disponibles dado que Jiménez no pudo viajar para cumplir con la convocatoria.

Los dirigentes mexicanos siguen haciendo gestiones para que Jiménez sea cedido y pueda estar disponible para enfrentar a Costa Rica y luego a Panamá. La Liga Premier inglesa no autorizó los viajes de jugadores cuyos países aparece en la lista roja del gobierno británico y que obliga a una cuarentena de 10 días en un hotel a su regreso.

El "Chucky" Lozano, quien juega para el Napoli, apenas sale de una lesión que sufrió en la Copa de Oro y no fue citado por Martino.

Otro ausente, al menos para el partido ante Jamaica, será la del volante Jesús Corona, quien demoró su arribo mientras trataba de cerrar un traspaso que al final no se concretó.

Se trata de bajas sensibles. Lozano, Jiménez y Corona son el tridente preferido de Martino en el ataque. Además de ellos, el equipo mexicano no tiene en sus filas a Héctor Herrera (Atlético de Madrid), Johan Vázquez (Génova) y Diego Lainez (Betis), todos lesionados.

"Respecto a la ausencias también es cierto que tenemos una responsabilidad y no podemos quedarnos detrás de los futbolistas que no están no es una excusa para nosotros", agregó el estratega argentino.

Pero México, que no ha fallado en clasificarse a los mundiales desde que se perdió Italia 1990, no puede quejarse de ausencias ante Jamaica.

Los caribeños llegan al encuentro con 12 ausencias debido a que sus legionarios que militan en clubes ingleses, entre ellos Michail Antonio y Leon Bailey, no pudieron hacer el viaje por los protocolos de cuarentena.

El partido se jugará en el estadio Azteca. No se permitirá la presencia de espectadores para cumplir con la sanción de un partido que le impuso FIFA a la Federación Mexicana por los gritos homofóbicos que se escucharon durante el torneo preolímpico de la CONCACAF realizado en marzo pasado.

"Estos imponderables, como la suspensión de ingreso de público, las lesiones de futbolistas, no cambian la necesidad sobre como encarar la eliminatoria", advirtió Martino. "Tenemos que empezar con el pie derecho el partido ante Jamaica. No es agradable jugar con el estadio vacío, pero es una sanción y tenemos que cumplirla".