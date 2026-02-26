Sin riesgo Mundial y partido vs. Portugal

QUERÉTARO.- La situación de violencia desatada en México luego del abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" encendió las alarmas rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), disipó las dudas con un mensaje que garantiza seguridad en la próxima justa.

"Estamos dando un mensaje de que México es un país que tiene todos los elementos para mandar señales de seguridad, que tenemos todos los elementos en su sitio para organizar un partido de futbol como el de hoy", declaró durante el Segundo Congreso de la FMF.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México y Gianni Infantino, mandamás de la FIFA, aseguraron que el Mundial se llevará a cabo sin problemas.

"Ayer tuvimos dos declaraciones muy relevantes. Una de la presidenta de la República, donde subraya que hay condiciones; también el presidente de FIFA, Gianni Infantino, fue muy extenso en subrayar la confianza que le tiene a nuestro país", destacó Arriola.

Sobre la evaluación que hará la Federación Portuguesa de Futbol en torno a su visita a México, reveló que todo sigue en pie luego.

"Estuvimos informando de las condiciones de México, pues vimos un cambio de postura muy claro y de ahí un comunicado entre las dos federaciones", concluyó.