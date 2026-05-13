Sinner avanza a 4tos. de final

ROMA.- Los récords siguen llegando para Jannik Sinner.

El número uno del mundo venció el martes por 6-2, 6-3 a su compatriota italiano Andrea Pellegrino para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Italia e igualar el récord de Novak Djokovic con su 31ra victoria consecutiva en torneos Masters 1000.

Sinner no ha perdido ningún duelo de Masters —los torneos más importantes fuera de los Grand Slams— desde que se retiró por calambres bajo un calor extremo ante Tallon Griekspoor en Shanghái en octubre.

Djokovic ganó 31 partidos seguidos en Masters en 2011.

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"Si quieres ser un gran jugador tienes que jugar en todas las superficies y en todos los torneos al máximo", afirmó Sinner. "Es la mente la que marca la diferencia".

Al igual que en su partido anterior, Sinner tomó el control rápidamente con un quiebre en el primer juego, antes de un Campo Centrale abarrotado, donde muchos aficionados iban vestidos de naranja, el color distintivo de Sinner. Mejoró su marca a 19-0 contra otros italianos. Pellegrino, de 29 años, sorprendió en Roma tras sortear la fase de clasificación del torneo en arcilla.

Si Sinner levanta el trofeo en Roma, se convertirá en el segundo hombre, después de Djokovic, en conquistar los nueve torneos Masters. Djokovic ha ganado cada uno de esos eventos al menos dos veces.

Sinner ya ha ganado un récord de cinco torneos Masters consecutivos y, con Carlos Alcaraz fuera por una lesión en la muñeca derecha, no parece que nadie pueda impedirle ganar en Roma y el próximo Abierto de Francia.

"Es hora de quitarle el título a Adriano", decía un cartel que un aficionado sostuvo en alto en el Foro Itálico, en referencia al último italiano que ganó el título individual en Roma: Adriano Panatta, hace 50 años.

Panatta entregará el trofeo al ganador después del partido por el título del domingo.

En general, Sinner amplió su racha de victorias a 26 partidos. No pierde desde que cayó ante Jakub Mensik en los cuartos de final del Abierto de Qatar el 19 de febrero. El rival de Sinner en cuartos de final será el ruso Andrey Rublev (12do preclasificado), quien remontó para vencer 3-6, 7-6 (5), 6-2 al georgiano Nikoloz Basilashvili.

Rafael Jódar, la joven sensación española de 19 años, arrasó 6-1, 6-4 al estadounidense Learner Tien para convertirse en apenas el segundo adolescente, después de Rafael Nadal (en 2005), en alcanzar los cuartos de final de Madrid y Roma en la misma temporada.

Jódar se las verá ahora con Luciano Darderi. El italiano salvó cuatro puntos de partido en el segundo set y sorprendió 1-6, 7-6 (10), 6-0 al alemán segundo cabeza de serie Alexander Zverev, que ha ganado dos veces en Roma.

El noruego Casper Ruud superó sin apuros al italiano Lorenzo Musetti por 6-3, 6-1. Musetti recibió tratamiento por un problema en el muslo izquierdo. Ruud se medirá con el ruso Karen Khachanov, quien derrotó 6-1, 7-6 (2) al croata Dino Prizmic.