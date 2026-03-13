Sinner barre a Tien y se cita con Zverev
Washington.- El italiano Jannik Sinner barrió este jueves al estadounidense Learner Tien por parciales de 6-1 y 6-2 en el Masters 1000 de Indian Wells y se medirá al alemán Alexander Zverev en su semifinal.
Sinner, número 2 del mundo, fue abrumadoramente superior al joven estadounidense (n.27), que disputó por primera vez unos cuartos de final de un Masters 1000 y que saldrá de Indian Wells como número 21 del mundo.
El italiano necesitó apenas 1 hora y 6 minutos para imponerse a su rival.
Ganó el 83 % de los puntos con el primer saque y un 56 % con el segundo, convirtió 4 de las 5 pelotas de ´break´ a su favor y salvó las 4 que tuvo en su contra.
Además, firmó 17 golpes ganadores y apenas cometió 12 errores no forzados.
En el primer set, Sinner se adelantó 2-0 tras romper el primer servicio de Tien. El italiano logró un segundo ´break´ para colocarse 5-1 y cerró la manga con su saque.
Tien abrió el segunda set asegurando su juego, pero tras disponer de dos bolas de ´break´ para ponerse con 2-0, ambas salvadas por Sinner, se derrumbó y no le salió prácticamente nada bien.
Sinner sumó al resto los dos siguientes juegos de su rival para colocarse 5-1 y, tras un último juego del estadounidense con su saque, el italiano cerró el set 6-2.
Sinner se medirá este sábado en semifinales al alemán Alexander Zverev (n.4), que en su cruce de cuartos de final de deshizo del francés Arthur Fils (n.32).
