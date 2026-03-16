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Sinner frena a Medvedev

Por EFE

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Sinner frena a Medvedev

El italiano Jannik Sinner conquistó este domingo el primer Masters 1000 de Indian Wells de su carrera, al doblegar al ruso Daniil Medvedev 7-6(6) y 7-6(4) en la final y al terminar el torneo californiano sin ceder set alguno.

Sinner, número dos del mundo, incrementó a 11 su racha de victorias consecutivas en los Masters 1000, después de cerrar 2025 con un triunfo en París.

El italiano, de 24 años, luce ahora en su palmarés los seis Masters 1000 en pista rápida tras cortar el gran momento de forma de Medvedev (n.11), que había eliminado a Carlos Alcaraz en las semifinales.

Necesitó una hora y 55 minutos Sinner para hacerse con el triunfo en el desierto y para llevarse su novena victoria en 17 precedentes contra Medvedev, un rival que le había doblegado en las primeras seis ocasiones.

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CIEN VICTORIAS EN LOS MASTERS 1000

Fue el título número 25 de la carrera de Sinner y la victoria número 100 en los Masters 1000, en los que tiene un balance de 100 victorias y 29 derrotas.

Tuvo que sufrir hasta el final Sinner para llevarse la primera manga ante un Medvedev que siguió luciendo el nivel visto 24 horas en la semifinal ganada a Alcaraz. Sinner, que tuvo un problema en un pie al comienzo del encuentro, sin mayores consecuencias, consiguió dos bolas de rotura en el séptimo juego, pero Medvedev logró anular ambas y llevó el partido al desempate.

El equilibrio fue evidente incluso en el ´tie-break´, cuando ambos jugadores mantuvieron sus turnos al saque hasta el 6-6. Medvedev anuló la primera bola de set del italiano con el saque, pero en el punto siguiente entregó el servicio.

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