Sinner supera a Alexander Zverev

Jannik Sinner sumó ante el alemán Alexander Zverev su decimosexta victoria seguida en un Masters 1000 (6-1 y 6-4) al alcanzar la final de Montecarlo, de donde puede salir número uno si el domingo logra el título ante el vencedor del duelo entre el español Carlos Alcaraz, primer favorito, y el monegasco Valentin Vacherot.

El tenista de San Cándido puede desplazar de la cima del ránking ATP al murciano, que acumula 66 semanas en dicha posición. Las mismas que acumuló en su día el transalpino, vencedor semanas atrás del conocido como Sunshine Double, los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

La revancha en Montecarlo de Sinner sobre Zverev se cerró en una hora y veintidós minutos. Es el octavo triunfo seguido en los trece cara a cara que llevan acumulados el italiano y el alemán que, sin embargo, se había apuntado el único que jugaron hasta ahora en arcilla, precisamente en el Principado, hace cuatro cursos.

Pero la situación ha cambiado bastante desde entonces tanto para el alemán como para el transalpino asentado en uno de los jugadores más sólidos del circuito que se reparte los grandes éxitos con Alcaraz. De hecho, Zverev no logra superar a Sinner desde el Abierto de Estados Unidos del 2023. Después han jugado ocho veces con la de este sábado y no hubo opción para el tenista hamburgués al que se le agota el tiempo para lograr un gran éxito en su carrera.

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Sinner se convirtió en el quinto jugador desde que existen los Masters 1000 en alcanzar una final en ocho de los nueve eventos de este nivel. Se pone a la altura de Novak Djokovic, que jugó las de todos igual que Rafa Nadal y Roger Federer. Andy Murray, igual que el italiano, disputó ocho.

El primer jugador en situarse en las finales de los tres primeros torneos Masters 1000 de la temporada desde que lo hizo Djokovic en el 2015, se mostró superior. Arrolló al germano en la primera manga, en la que Zverev se vio desarbolado y rentabilizó la única rotura del segundo set, en el décimo juego, suficiente para sellar el triunfo y alcanzar la final.

La vigésima primera victoria seguida en torneos Masters 1000, con solo un set perdido en ese tiempo, que le llevaron al éxito en París, Indian Wells y Miami, le llevó a la duodécima final de un evento de este nivel donde jugará ante Alcaraz o Vacherot.