Sirianni y Ertz aclaran malentendido

El entrenador de los Eagles Nick Sirianni, y el ala cerrada de los Commanders Zach Ertz aclararon la situación entre ambos a raíz de una aparente discusión el domingo, tras la victoria conseguida por Washington sobre Filadelfia con remontada incluida.

Los videos muestran que Ertz intercambió una palmada con Sirianni mientras ambos se dirigían en direcciones opuestas. Sirianni se volvió para decirle algo a Ertz, quien luego se dio la vuelta, algo contrariado, y caminó de regreso hacia su exentrenador, para sostener una aparente discusión.

Sirianni llamó a Ertz esta semana para disculparse, según un informe de ESPN.

“Simplemente mantendré en privado mis conversaciones con cualquier jugador”, dijo Sirianni el jueves. “Tengo mucho respeto por Zach. Es un gran jugador de fútbol americano y una gran persona. Realmente tengo mucho respeto por Zach, y por todas las cosas buenas que ha hecho”.

Ertz pasó más de ocho temporadas, sus primeras en la NFL, con los Eagles. Atrapó un pase de Nick Foles y lograó así el touchdown que significó la ventaja para que los Eagles ganaran por primera y única vez un Super Bowl.

Fue traspasado a Arizona durante la temporada de 2021 después de jugar seis partidos bajo las órdenes de Sirianni.

“Nick y yo teníamos una gran relación cuando estaba allí, y todavía tenemos una gran relación. Definitivamente se ha exagerado mucho”, dijo Ertz a los periodistas. “Hablamos. Estamos bien. No hay resentimientos por mi parte, y no creo que los haya por la suya. Fue sólo algo en un momento acalorado, que probablemente se exageró y tal vez hubo un malentendido. Pero él y yo estamos bien. Todos saben lo que siento por ese equipo, pero al mismo tiempo, me encanta estar aquí”.

Ertz fue seleccionado tres veces para el Pro Bowl en Filadelfia y estableció un récord de recepciones para un ala cerrada con 116 en 2018, jugando bajo las órdenes de Doug Pederson.

“No quise faltar al respeto con eso”, dijo Ertz sobre su fuerte choque de manos con Sirianni. “No lo vi como algo importante. No he pensado en esto desde el domingo”.