Situación de la directiva no afecta al Cruz Azul: Igor Lichnovsky

En el Cruz Azul presumen que mentalmente están blindados contra el factor extra cancha. Ni las acusaciones ante la justicia de disidentes de la Cooperativa La Cruz Azul contra el presidente de la institución y del club, Guillermo Álvarez, les afectan, así lo aseguró el defensa Igor Lichnovsky.

"Preocupándonos de lo que nos corresponde, nos mantenemos (concentrados) como siempre, venimos a dar el máximo, darlo siempre que nos toca representar a Cruz Azul, así nos mantenemos dentro del campo", dijo el defensor, seguro de que la división cooperativista no hace estragos en lo deportivo.

Incluso, el zaguero chileno resaltó en videoconferencia la labor de Bernardo Angulo, psicólogo y encargado del coaching.

"Es un gran profesional, cada que puede y se dan las condiciones, por la pandemia, está al pendiente de si alguno necesita ayuda en el tema psicológico. La parte mental no sólo está enfocado en una persona que venga a estabilizar, es un todo de lo que exige el cuerpo médico, nos ayuda y sin duda todos los que conforman el equipo influyen para bien".

Respecto a la carga que pueden representar los más de 20 años sin título de liga, Lichnovsky recordó la mala racha, similar a la que vivió en su país con la U de Chile.

"Soy aficionado hasta morir de la U de Chile, desde que llegué (a Cruz Azul) y supe (la sequía de títulos), lo asimilé... No es presión, es motivación y en Chile sabemos lo que eso provocó, siempre el apoyo incondicional, la gente animando, porque el objetivo no es algo desmedido. (Con Cruz Azul) me lo cuentan como historia, pero vivirlo sería espectacular", remató.