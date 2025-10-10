SL inicia con cuatro oros en Paralimpiada

De manera inmejorable comenzó la participación de San Luis Potosí en las pruebas de Para Atletismo categoría Juvenil Mayor dentro de la Paralimpiada Nacional 2025, que se celebra en Aguascalientes, donde las y los para atletas potosinos tuvieron un arranque destacado al sumar cuatro medallas de oro y dos de bronce.

Dos de las preseas doradas fueron conquistadas por Ana Paula Carzoza Morán y Eidan David Medina Martínez, quienes hicieron historia al convertirse en los primeros atletas en competir en la modalidad de Frame Running, disciplina que consiste en utilizar un marco rodante de tres ruedas sin pedales, impulsándose con los pies. Esta prueba fue aceptada por primera vez por el Comité Paralímpico Mexicano y la CONADE, marcando un precedente para el deporte adaptado nacional.

El tercer oro de la jornada correspondió a Sofía Yaretzi García Mata, quien se impuso en la prueba de salto de longitud, mientras que el cuarto metal dorado fue para Isaac Mauricio Muñiz Aguilar, también en salto de longitud, demostrando la solidez del equipo potosino en las pruebas de campo.

Por su parte, las medallas de bronce fueron obtenidas por Luz Patricia Sarabia Barrios y Omar Ezequiel Méndez Ruiz, ambos en la prueba de 100 metros planos, consolidando así una jornada de grandes resultados para la delegación de San Luis Potosí.

