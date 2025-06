Slim confirma ofertas por el regreso de 'Checo' Pérez a la Fórmula 1

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Uno de los momentos más esperados por los aficionados al automovilismo en México es ver el regreso del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez a la Fórmula 1.

Después de su salida de Red Bull en diciembre de 2024, que puso fin a la trayectoria del tapatío en la máxima categoría, los rumores sobre un posible regreso han cobrado fuerza en los últimos meses.

Un escenario que no estaría tan alejado de la realidad y que fue confirmado por Carlos Slim Domit, quien, durante la reciente visita de la Nascar Cup Series, reveló que existen ofertas por el piloto, quien se encontraría analizando las mejores opciones para regresar en un rol protagónico.

"Sé que está viendo varias opciones. Cuenta con el respaldo de todos nosotros (empresa y patrocinadores), de toda la afición. Él es quien ha estado trabajando en ello y ojalá regrese. A todos nos daría mucho gusto tenerlo de vuelta, pero es algo que él está evaluando", mencionó el amigo y principal socio comercial.

"Checo" Pérez aseguró que de regresar, será para ir por los primeros lugares

"Checo" Pérez, quien recientemente estuvo como invitado en un evento en la ciudad de Puebla, aprovechó la oportunidad para expresar su deseo de volver a la F1, detallando que en ese posible retorno, buscará tener un equipo competitivo para luchar por el título.

"No tengo claro lo que pasará. Estoy consciente de que no he cerrado mi carrera como me gustaría y como merecemos. Si regreso, lo haremos con un proyecto importante y que nos motive. De encontrarlo, regresaré", mencionó en mayo pasado.