SLP inicia fuerte en Mundial de Raquet
Los sanluisinos arrancaron con pie derecho en sus primeros duelos del torneo
La delegación potosina inició con paso firme su participación en el XXXVI Campeonato Mundial Juvenil de Raquetbol, que se celebra del 5 al 13 de diciembre en Santo Domingo, República Dominicana, teniendo como sede el Centro Olímpico Juan Duarte, complejo que cuenta con ocho canchas y que ayer albergó la ceremonia inaugural, participando 14 países y teniendo como rival a vencer a Bolivia.
El certamen se divide en dos copas: Copa Mundial, para las categorías 21 y menores, 18 y menores y 16 y menores, en las modalidades de Singles, Dobles y Dobles Mixtos. Copa Espíritu, que reúne a jugadores de 14, 12 y 10 años y menores. En total, seis potosinos participan en esta edición del campeonato.
Tres de ellos acuden como seleccionados nacionales, el premio a merito deportivo de SLP en este 2025, Santiago Castillo (16 y menores), actual campeón nacional en Singles. Axel Sánchez (16 y menores), campeón nacional en Dobles Mixtos. Nicolás Galindo Vaquera (18 y menores), campeón nacional en Dobles Mixtos. Los otros tres deportistas recibieron aval para competir: Lia González, Inti Hernández, Santiago López.
Los potosinos tuvieron una jornada destacada en sus primeros compromisos del torneo. Santiago Castillo (México) derrotó a Hon Yang Huang (China) con parciales 11-5, 11-5 y 11-3 en la categoría 16 y menores. Inti Hernández (México) venció a Reynell de León (República Dominicana) 11-3, 11-2 y 11-1 en la categoría 12 y menores. Santiago López (México) cayó ante Felipe Porras (Costa Rica) por 7-11, 11-5, 11-2 y 11-7, también en 12 y menores.
En dobles, Inti Hernández y Santiago López (México) superaron a Julián Quinde y Carlos Cauchi (Ecuador) con marcador 11-6, 9-11, 11-7 y 11-3. Lia González y Monserrat Romero (México) ganaron a Ava Leister y Aaradhya Raja (Estados Unidos) 11-3, 11-5 y 11-2 dentro de la categoría 12 y menores. En dobles mixtos 18 y menores, Nicolás Galindo y Yanna Salazar (México) vencieron a Christian Aldana e Isabella Wer (Guatemala) por 11-3, 11-7 y 11-4.
