SLP inicia fuerte en Mundial de Raquet

La delegación potosina inició con paso firme su participación en el XXXVI Campeonato Mundial Juvenil de Raquetbol, que se celebra del 5 al 13 de diciembre en Santo Domingo, República Dominicana, teniendo como sede el Centro Olímpico Juan Duarte, complejo que cuenta con ocho canchas y que ayer albergó la ceremonia inaugural, participando 14 países y teniendo como rival a vencer a Bolivia.

El certamen se divide en dos copas: Copa Mundial, para las categorías 21 y menores, 18 y menores y 16 y menores, en las modalidades de Singles, Dobles y Dobles Mixtos. Copa Espíritu, que reúne a jugadores de 14, 12 y 10 años y menores. En total, seis potosinos participan en esta edición del campeonato.

Tres de ellos acuden como seleccionados nacionales, el premio a merito deportivo de SLP en este 2025, Santiago Castillo (16 y menores), actual campeón nacional en Singles. Axel Sánchez (16 y menores), campeón nacional en Dobles Mixtos. Nicolás Galindo Vaquera (18 y menores), campeón nacional en Dobles Mixtos. Los otros tres deportistas recibieron aval para competir: Lia González, Inti Hernández, Santiago López.

Los potosinos tuvieron una jornada destacada en sus primeros compromisos del torneo. Santiago Castillo (México) derrotó a Hon Yang Huang (China) con parciales 11-5, 11-5 y 11-3 en la categoría 16 y menores. Inti Hernández (México) venció a Reynell de León (República Dominicana) 11-3, 11-2 y 11-1 en la categoría 12 y menores. Santiago López (México) cayó ante Felipe Porras (Costa Rica) por 7-11, 11-5, 11-2 y 11-7, también en 12 y menores.

En dobles, Inti Hernández y Santiago López (México) superaron a Julián Quinde y Carlos Cauchi (Ecuador) con marcador 11-6, 9-11, 11-7 y 11-3. Lia González y Monserrat Romero (México) ganaron a Ava Leister y Aaradhya Raja (Estados Unidos) 11-3, 11-5 y 11-2 dentro de la categoría 12 y menores. En dobles mixtos 18 y menores, Nicolás Galindo y Yanna Salazar (México) vencieron a Christian Aldana e Isabella Wer (Guatemala) por 11-3, 11-7 y 11-4.