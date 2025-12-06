¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Cony Alvarado festejó sus 60 años de vida rodeada del afecto de sus seres queridos y grupos de amigas, en una estupenda celebración que resultó plena de sorpresas y emociones.

Para este día especial seleccionó una serie de elementos, con los que creó una agradable atmósfera, a fin de compartir una mañana inolvidable con sus más allegadas.

Ahí, su hija Pau Hinojosa, su mamá Pita Castañón y sus hermanas Guadalupe, Lula y Gabriela Alvarado.

La selecta concurrencia le deseó bienestar y prosperidad en todos los aspectos de su vida.

Desde luego que le expresaron su afecto y admiración.

La mañana, plena de felicidad.