¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

CELEBRA SUS 60 AÑOS DE VIDA

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A

Cony Alvarado festejó sus 60 años de vida rodeada del afecto de sus seres queridos y grupos de amigas, en una estupenda celebración que resultó plena de sorpresas y emociones.

Para este día especial seleccionó una serie de elementos, con los que creó una agradable atmósfera, a fin de compartir una mañana inolvidable con sus más allegadas.

Ahí, su hija Pau Hinojosa, su mamá Pita Castañón y sus hermanas Guadalupe, Lula y Gabriela Alvarado.

La selecta concurrencia le deseó bienestar y prosperidad en todos los aspectos de su vida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Desde luego que le expresaron su afecto y admiración.

La mañana, plena de felicidad.

