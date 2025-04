SLP suma pases a la Olimpiada Nacional

Gran inicio tuvo la Selección Potosina de Atletismo en el Macroregional que se desarrolla en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al asegurar un total de ocho plazas para la Olimpiada Nacional 2025 durante los primeros tres días de competencia.

En la jornada inaugural, tres atletas potosinos consiguieron su boleto a la máxima justa nacional. Erick Guajardo Torres logró su clasificación en los 2,000 metros planos dentro de la categoría Sub 16. Por su parte, Diego Esteban Polanco Durán se impuso en los 1,500 metros planos de la categoría Sub 18, mientras que Santiago Hernández Rivera consiguió su pase en la prueba de lanzamiento de disco, también en la categoría Sub 18.

Las buenas noticias continuaron en el tercer día de actividades, con cinco atletas más sumándose a la lista de clasificados. Loisanna Robledo se adjudicó su lugar en los 400 metros planos (Sub 18), mientras que Esdras Avilés Rodríguez hizo lo propio en los 100 metros con vallas (Sub 16).

Además, el relevo femenil 4x400 categoría Sub 18 logró una destacada actuación para asegurar su lugar en la Olimpiada Nacional. El equipo está integrado por Loisanna Robledo, Gretel Paola Loera, Daniela Hernández y Astrid López, con Paola Loera como suplente.

