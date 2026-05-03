logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"MARIO BROS",en la fiesta

Fotogalería

"MARIO BROS",en la fiesta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

SLP suma preseas en Olimpiada Nacional

Por Romario Ventura

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
SLP suma preseas en Olimpiada Nacional

La delegación de San Luis Potosí continúa destacando en la Olimpiada Nacional 2026 al cosechar nuevos resultados positivos, esta vez con una medalla de plata y una de bronce en tiro con arco, además de una presea más en ciclismo de montaña.

La medalla de plata llegó en la modalidad de arco compuesto por equipos, categoría Sub 18 varonil, gracias a la destacada actuación de Emilio Benavides Herbert, Marco Loredo Escobedo y Santiago Lozano Robles, quienes demostraron coordinación y alto nivel competitivo para subir al podio nacional.

Por su parte, la arquera Larissa Gimmler Álvarez volvió a confirmar su calidad al obtener la medalla de bronce en arco compuesto femenil, dentro de la categoría Sub 18. Con este resultado, la potosina alcanza un total de cinco medallas en esta edición: tres de oro, una de plata y una de bronce, consolidándose como una de las figuras más sobresalientes del tiro con arco en el país.

En la disciplina de ciclismo de montaña, la atleta Margarita González Pérez, de la categoría Cadete, también aportó al medallero con una medalla de bronce tras una exigente competencia celebrada en Tapalpa. El recorrido, considerado técnico y demandante, inició en la plaza principal del Pueblo Mágico y llevó a las competidoras por calles empedradas y terrenos de alta dificultad, poniendo a prueba su resistencia y habilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Margarita completó las tres vueltas del circuito con un tiempo de 57 minutos y 12 segundos, asegurando así un lugar en el podio nacional. Con estos resultados, la delegación potosina cierra su participación en ciclismo dentro del estado de Jalisco, reafirmando su competitividad y presencia en el medallero de la justa nacional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

América sufre, pero avanza a semifinales en la Liga MX Femenil
América sufre, pero avanza a semifinales en la Liga MX Femenil

América sufre, pero avanza a semifinales en la Liga MX Femenil

SLP

El Universal

Séptima semifinal consecutiva azulcrema

Tigres exhibe a Chivas y lo deja al borde
Tigres exhibe a Chivas y lo deja al borde

Tigres exhibe a Chivas y lo deja al borde

SLP

El Universal

Rebaño se desploma tras ir arriba

Lando Norris gana carrera sprint en Miami: McLaren domina la prueba
Lando Norris gana carrera sprint en Miami: McLaren domina la prueba

Lando Norris gana carrera sprint en Miami: McLaren domina la prueba

SLP

AP

Charles Leclerc logró el tercer lugar en Miami, mientras que Mercedes enfrentó dificultades y Toto Wolff reconoció el retraso en mejoras.

Antonelli firma la pole en Miami
Antonelli firma la pole en Miami

Antonelli firma la 'pole' en Miami

SLP

EFE

Norris ganó la prueba corta de 19 vueltas, mientras McLaren muestra mejoría tras un inicio irregular