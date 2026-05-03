SLP suma preseas en Olimpiada Nacional

La delegación de San Luis Potosí continúa destacando en la Olimpiada Nacional 2026 al cosechar nuevos resultados positivos, esta vez con una medalla de plata y una de bronce en tiro con arco, además de una presea más en ciclismo de montaña.

La medalla de plata llegó en la modalidad de arco compuesto por equipos, categoría Sub 18 varonil, gracias a la destacada actuación de Emilio Benavides Herbert, Marco Loredo Escobedo y Santiago Lozano Robles, quienes demostraron coordinación y alto nivel competitivo para subir al podio nacional.

Por su parte, la arquera Larissa Gimmler Álvarez volvió a confirmar su calidad al obtener la medalla de bronce en arco compuesto femenil, dentro de la categoría Sub 18. Con este resultado, la potosina alcanza un total de cinco medallas en esta edición: tres de oro, una de plata y una de bronce, consolidándose como una de las figuras más sobresalientes del tiro con arco en el país.

En la disciplina de ciclismo de montaña, la atleta Margarita González Pérez, de la categoría Cadete, también aportó al medallero con una medalla de bronce tras una exigente competencia celebrada en Tapalpa. El recorrido, considerado técnico y demandante, inició en la plaza principal del Pueblo Mágico y llevó a las competidoras por calles empedradas y terrenos de alta dificultad, poniendo a prueba su resistencia y habilidades.

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Margarita completó las tres vueltas del circuito con un tiempo de 57 minutos y 12 segundos, asegurando así un lugar en el podio nacional. Con estos resultados, la delegación potosina cierra su participación en ciclismo dentro del estado de Jalisco, reafirmando su competitividad y presencia en el medallero de la justa nacional.