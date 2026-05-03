Sofía Soler Piñón va a la Selección Nacional

La arquera potosina Sofía Soler Piñón, de apenas 12 años, logró su clasificación a la Selección Nacional de México luego de su sobresaliente participación en la Olimpiada Nacional 2026, consolidándose como una de las principales promesas del tiro con arco en el país.

Compitiendo en la categoría Sub-14 femenil de arco compuesto, la joven atleta enfrentó a 26 arqueras provenientes de 14 estados de la República. Durante su desempeño, estuvo cerca del podio en la primera distancia al quedar a solo un punto, mientras que en la segunda logró sobreponerse a una caída para cerrar la ronda clasificatoria dentro del top cinco.

Con una puntuación final de 683 unidades, Soler Piñón aseguró su lugar en el proceso selectivo nacional, además de posicionarse como la segunda mejor arquera del país en su categoría, resultado que le abre la puerta para representar a México en el Campeonato Panamericano Juvenil, a celebrarse en Medellín.

Más allá de lo deportivo, la potosina reconoció que este proceso ha implicado un reto mental importante, al enfrentar el denominado "target panic", una condición que afecta la ejecución del disparo en esta disciplina. Sin embargo, destacó que ya trabaja en su control con apoyo técnico y psicológico, enfocándose en perfeccionar su rendimiento.

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De cara a sus próximos compromisos, Sofía centrará su preparación en las siguientes semanas con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al certamen continental, donde vivirá una de las experiencias más exigentes de su aún joven carrera.

El llamado a la selección nacional representa para la arquera la culminación de años de esfuerzo y disciplina, así como el inicio de una nueva etapa en su trayectoria deportiva, en la que buscará poner en alto el nombre de México en el escenario internacional.