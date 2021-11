Solari asegura que no renunciará por al fracaso con el América

México, 27 nov (EFE).- El argentino Santiago Solari, entrenador del América del fútbol mexicano, aseguró este sábado que no renunciará por la eliminación de su equipo ante Pumas en los cuartos de final del Apertura 2021.

"No, en ningún momento he pensado en renunciar. No puedo perder de vista lo global. Hoy estamos decepcionados, pero también digo que este es el equipo que más puntos sumó", dijo el técnico al final del duelo de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2021.

Los Pumas vencieron al América en la vuelta de cuartos de final con dos goles del ecuatoriano Washington Corozo y uno del brasileño Higo Meritao; por las Águilas anotó de penalti el argentino Emanuel Aguilera. En la ida habían empatado 0-0.

Solari se refirió a que las Águilas terminaron como líder la fase regular del Apertura 2021 en primer lugar con 35 puntos, 14 más que los Pumas que terminaron undécimo.

Además recordó que su equipo sostuvo una racha de partidos sin perder en el Estadio Azteca de 18 juegos; nueve del Clausura 2021 que incluyó ocho triunfos y un empate; así como nueve del Apertura 2021, siete victorias y dos igualadas, hasta esta caída.

"Entiendo que el torneo es así. La fase regular la hemos realizado por nota y eso lo recalcamos, luego viene esta Liguilla que es un nuevo torneo y tenemos que aceptar que quedamos a deber claramente en esta fase", reconoció.

La caída ante Pumas es la segunda eliminación de las Águilas en cuartos de final bajo la conducción del exentrenador del Real Madrid. La primera fue en el Clausura 2021, en el que el Pachuca los echó de la fase de final.

"Lamentamos muchísimo el resultado, es muy doloroso para la afición y para todos nosotros. El grupo ha hecho un enorme esfuerzo día tras día y hoy no pudimos plasmar ese esfuerzo que habíamos realizado anteriormente. Nos duele mucho".

Santiago Solari repartió por igual la carga de la eliminación del certamen.

"Todos somos responsables. Es un momento de dolor, de autocrítica, de mirarnos para ver cómo podemos ser mejores el año que viene", concluyó.