Solari gana o empezará la presión

CIUDAD DE MÉXICO.- El poderoso América dirigido por Santiago Solari, nunca ha dejado de ganar por tres juegos seguidos. ¿Comienza la presión?

Las Águilas arrastran una "mala racha" de dos partidos sin obtener la victoria: derrota ante Toluca (3-1) y empate (0-0) frente al Guadalajara. Una más presentaría un problema, ya que los Rayados de Monterrey y los Diablos Rojos se le han acercado en la punta de la competencia.

El rival que le viene al América es el Pachuca, lo que en teoría no le debería presentar un problema para los capitalinos, ya que en torneo de Liga, llevan siete juegos sin perder ante los Tuzos (cinco victorias y dos empates), pero el mal antecedente es que los de Hidalgo echaron a las Águilas en los cuartos de final del torneo pasado.

¿Qué le ha pasado al América? Es obvio, falta de gol. En 180 minutos, los de Coapa sólo han marcado un tanto, obra de Henry Martín ante los Rojos.

América es el quinto lugar de la tabla de goleo, con trece tantos, repartidos entre: Álvaro Fidalgo, 3; Sebastián Córdova, Roger Martínez y Salvador Reyes, 2; Renato Ibarra, Fernando Madrigal, Henry Martín y Emanuel Aguilera, 1. Así que la conclusión es que los delanteros del América no han explotado. "Hay que meterlas para sentirte victorioso", dijo Solari, entrenador de los azulcremas. "Lo hemos intentado con paciencia por todos los medios, pero no llega el gol, no es por no haberlo buscado". Sea lo que sea, América debe ganar o comenzará la presión.