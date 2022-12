Solo dos partidos de los cuarto de final se verán por TV abierta

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo de Qatar 2022 está llegando a sus estancias finales. El próximo viernes 9 de diciembre arrancarán los cuartos de final. Ocho selecciones, de 32 que participaron, siguen en la disputa por la gloria.

Son cuatro equipos ya presumen en sus vitrinas un título mundial. Brasil, Francia, Argentina e Inglaterra. El resto, intentarán darle esa dicha a su nación como son Portugal, Países Bajos, Croacia y Marruecos.

Los cuartos de final nos brindarán duelos bastantes atractivos. El primer día Croacia tratará de sorprender al mundo cuando se mida al principal candidato, Brasil. Los europeos eliminaron en la tanda de penaltis a Japón, mientras que la "Canarinha" goleó a Corea del Sur.

Ese mismo día, Argentina, comandada por Lionel Messi, se enfrenta a Países Bajos. La "Albiceleste", que fue rival de la Selección Mexicana en el Grupo C, viene de eliminar a Australia. Por su parte, la "Naranja Mecánica" hizo lo propio ante Estados Unidos.

Para el día 10 de diciembre, el "caballo negro" de esta Copa del Mundo, Marruecos, busca seguir con la hazaña y eliminar a Cristiano Ronaldo y Portugal. Los marroquíes sorprendieron en los octavos de final luego de eliminar en la tanda de penaltis a España. Los lusitanos vencieron cómodamente en tiempo regular a Suiza.

Y para terminar los cruces de cuartos de final, Francia e Inglaterra chocarán en una "final adelantada". La actual campeona del mundo se impuso cómodamente a Polonia, mientras que los "3 Lions" hicieron lo mismo con Senegal.

¿Qué partidos van por televisión abierta?

De estos cuatro partidazos, solamente dos se podrán ver por televisión abierta en México y esos son:

Viernes 9 de diciembre

Partido: Croacia vs Brasil

Hora: 09:00 horas

Canales: TUDN, Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7, SKY Sports, Vix+

Sábado 10 de diciembre

Partido: Inglaterra vs Francia

Hora: 13:00 horas

Canales: TUDN, Canal 5, Azteca 7, SKY Sports, Vix+

¿Qué partidos se verán en televisión restringida?

Los otros dos partidos de los cuartos de final se verán por televisión restringida y a continuación te damos los detalles:

Viernes 9 de diciembre

Partido: Países Bajos vs Argentina

Hora: 13:00 horas

Canal: SKY Sports

Sábado 10 de diciembre

Partido: Marruecos vs Portugal

Hora: 09:00 horas

Canal: SKY Sports